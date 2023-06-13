Браузер Edge автоматически отправляет просмотренные вами онлайн-фото в Microsoft

Однако некоторые из этих возможностей вызывают опасения в отношении конфиденциальности. Так, недавно Microsoft оказалась в центре скандала после обнаружения ошибки, которая передавала историю браузера в Bing.

Теперь пользователи, возможно, захотят отключить ещё одну функцию, которая отправляет все фотографии, просматриваемые ими в Интернете, в Microsoft.

Всё дело во встроенном в Edge инструменте улучшения изображений, который, по словам Microsoft, использует «суперразрешение для повышения чёткости, резкости, освещения и контрастности изображений в Сети».

Однако последние обновления Microsoft Edge Canary раскрыли больше информации о работе данной функции.

Браузер теперь предупреждает, что он отправляет ссылки на изображения в Microsoft, вместо того чтобы выполнять улучшение на самом устройстве. Одной из основных проблем «суперразрешения» Edge и других сомнительных сервисов является то, что они включены по умолчанию.

Однако Microsoft работает над тем, чтобы сделать данную функцию более гибкой. В следующих обновлениях Edge пользователи смогут выбирать, какие веб-сайты не должны быть обработаны браузером.