Браузер Firefox для iPhone получил «фишку» фирменного Safari

Новая версия мобильного Firefox предлагает опцию, которая позволяет переместить панель поиска в низ приложения. Кроме того, в ней появились некоторые новые обои. Такое решение с поисковой строкой должно сделать работу с браузером более быстрой, особенно при использовании одной рукой.

Недавно Mozilla выпустила обновление браузера Firefox, в котором закрыла две критические уязвимости нулевого дня. Эти типы уязвимостей делают возможным неправильное использование динамической памяти при выполнении программ. Поэтому лучше обновить браузер.

Недавно стало известно также, что доля Firefox на всех устройствах составляет менее 4%, а на мобильных устройствах — не более 0,5%.