Браузер Firefox начнёт защищать от слежки сайтами по умолчанию

Нововведение направлено на усиление защиты от онлайн-отслеживания за счёт ограничения возможности сайтов читать файлы cookie, созданные сторонними службами. Согласно сообщению в блоге Mozilla, доступ к любому конкретному cookie будет ограничен веб-сайтом, который разместил файлы в браузере пользователя. Так, функция под названием Total Cookie Protection не позволяет трекерам связывать вашу активность на разных сайтах. Это уменьшает объём информации, которую компании могут собирать о вас.

Полная защита от файлов cookie по умолчанию установлена для всех пользователей Firefox на Mac и Windows, начиная с сегодняшнего дня.