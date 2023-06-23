Браузер Google Chrome научат читать PDF-файлы вам вслух

Это особенно полезно для файлов, где текст представлен в виде изображений. Кроме того, инструмент предоставит текстовые описания для изображений. Google обещает, что эта функция станет доступна в «ближайшие месяцы» и планирует расширить ее на другие платформы.

Это нововведение является частью образовательной инициативы, которая включает лицензирование приложений для школьных Chromebook и бесплатный доступ к Adobe Express в США.