Приложения
15:15, 10 декабря 2022
1 мин.

Браузер Google Chrome внедрил поддержку системы, которая заменит пароли

Passkeys

Google Chrome получил поддержку Passkeys, нового стандарта аутентификации, который заменит пароли.

Браузер Google Chrome внедрил поддержку системы, которая заменит пароли

Фото: Unsplash

С помощью ключей доступа (Passkeys) пользователи могут входить в приложения и на веб-сайты без пароля. В более новых версиях iOS и Android можно использовать при этом и биометрическую аутентификацию.

В своём блоге Google сообщила, что добавляет поддержку Passkeys в Chrome, что позволит пользователям сканировать QR-код на устройстве Android или ‌iPhone‌ для входа в систему. Поддержка пароля также появится в Chrome на Android.

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