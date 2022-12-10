Браузер Google Chrome внедрил поддержку системы, которая заменит пароли

С помощью ключей доступа (Passkeys) пользователи могут входить в приложения и на веб-сайты без пароля. В более новых версиях iOS и Android можно использовать при этом и биометрическую аутентификацию.

В своём блоге Google сообщила, что добавляет поддержку Passkeys в Chrome, что позволит пользователям сканировать QR-код на устройстве Android или ‌iPhone‌ для входа в систему. Поддержка пароля также появится в Chrome на Android.