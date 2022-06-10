Браузер Google избавит от навязчивых запросов на показ уведомлений от сайтов

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Браузер Google избавит от навязчивых запросов на показ уведомлений от сайтовЕму помогут алгоритмы машинного обучения
Google использует машинное обучение, чтобы улучшать свои продукты в спектре задач: от фильтрации спама в электронной почте до предложения более релевантных результатов поиска. Браузер Chrome не исключение — компания рассказала, что нового в программу привнесли алгоритмы машинного обучения.
Google решила обратить внимание на проблему надоедливых запросов на уведомления от сайтов. С одной стороны, такие уведомления могут помочь получать информацию от сайтов, которые вам интересны. С другой стороны, бесконечные запросы действительно могут раздражать.
Chrome научился прогнозировать, какие запросы, скорее всего, не будут нужны пользователю. Браузер делает это на основе истории взаимодействий пользователя с подобными запросами на разрешение ранее.
Кроме того, модели машинного обучения помогли браузеру выявлять в 2,5 раза больше потенциально вредоносных сайтов и фишинговых атак.