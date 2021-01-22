Браузер Microsoft Edge научился предупреждать пользователей о взломе их паролей

Так, в случае, если пароль был скомпрометирован и оказался в руках у злоумышленников, браузер предупредит пользователя об этом, сообщает Engadget. Также в самом Microsoft Edge появилась встроенная функция автоматической генерации паролей. Таким образом, если у вас нет особого желания думать над новым набором символов для защиты данных, приложение Microsoft сделает это за вас.