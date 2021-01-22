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Сегодня 13:20
Браузер Microsoft Edge научился предупреждать пользователей о взломе их паролей
А также генерировать сложные пароли самостоятельно
Компания Microsoft явно всячески старается избежать ошибок, которые совершила во время разработки и поддержки Internet Explorer. Это явно видно по тому, как ИТ-гигант улучшает свой нынешний веб-браузер — Edge. В одном из последних обновлений, приложение научилось предупреждать пользователей о взломе их паролей.
Так, в случае, если пароль был скомпрометирован и оказался в руках у злоумышленников, браузер предупредит пользователя об этом, сообщает Engadget. Также в самом Microsoft Edge появилась встроенная функция автоматической генерации паролей. Таким образом, если у вас нет особого желания думать над новым набором символов для защиты данных, приложение Microsoft сделает это за вас.
Стоит отметить, что подобная функциональность уже имеется в Google Chrome и Mozilla Firefox. Но это не отменяет того факта, что Microsoft тоже внедрила столь важную функцию и в свой продукт.