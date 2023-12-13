Браузер Opera GX представил «паническую» кнопку, которая спасет вас от неловких моментов

Она отключает и приостанавливает работу всех вкладок, открывая новое окно с безобидным содержимым. Чтобы вернуться в прежнее состояние, просто нажмите F12 еще раз.

Настроить «безопасную» вкладку можно с помощью предустановленных опций, например YouTube, или выбрать свои собственные сайты, например, Google Документ с курсовой.

Напомним, что браузер Opera GX ориентирован в первую очередь на геймеров - он предлагает больше настроек, ограничители ресурсов и многое другое.