Браузер Opera GX представил «паническую» кнопку, которая спасет вас от неловких моментов

Браузер Opera GX представил «паническую» кнопку, которая спасет вас от неловких моментовМожно не бояться быть пойманным за игрой или просмотром всяких непотребств
Вы когда-нибудь ловили себя на том, что увлечены игрой или исследуете «потайные уголки» Интернета, когда должны заниматься чем-то другим? Не бойтесь, Opera GX представила функцию «Паническая кнопка», которая спасет вас в неловких ситуациях. Если ваш начальник застал вас врасплох во время игры или кто-то неожиданно подошел к вам, пока вы просматривали «интересные» сайты, нажмите клавишу F12, и «Паническая кнопка» начнет действовать.
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Она отключает и приостанавливает работу всех вкладок, открывая новое окно с безобидным содержимым. Чтобы вернуться в прежнее состояние, просто нажмите F12 еще раз.
Настроить «безопасную» вкладку можно с помощью предустановленных опций, например YouTube, или выбрать свои собственные сайты, например, Google Документ с курсовой.
Напомним, что браузер Opera GX ориентирован в первую очередь на геймеров - он предлагает больше настроек, ограничители ресурсов и многое другое.