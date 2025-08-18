Браузер с ИИ от авторов ChatGPT будет на том же движке, что и Chrome

Опубликовано 18 августа 2025, 19:301 мин.
Браузер с ИИ от авторов ChatGPT будет на том же движке, что и ChromeOpenAI готовит браузер на базе Chromium
OpenAI разрабатывает новый браузер с поддержкой искусственного интеллекта, который будет работать на движке Chromium и, вероятно, сначала появится на macOS, пишут СМИ. По информации источников, OpenAI уже обновляет ChatGPT, чтобы использовать его возможности в браузере-конкуренте Chrome.
© Chromium
Новый браузер предложит умный выбор вкладок, персонализированную стартовую страницу и функцию, которая позволит браузеру выполнять задачи за пользователя, наподобие режима Copilot в Edge.
У ChatGPT уже есть режим Agent, работающий через Linux-терминал и Chromium. Он умеет выполнять задачи в облаке, например создавать презентации с использованием документов и интернет-источников.
По словам источников, браузер OpenAI будет работать на единой системе агента, хотя внешне он, скорее всего, будет похож на привычный Chrome.