Браузер с ИИ от авторов ChatGPT будет на том же движке, что и Chrome

Новый браузер предложит умный выбор вкладок, персонализированную стартовую страницу и функцию, которая позволит браузеру выполнять задачи за пользователя, наподобие режима Copilot в Edge.

У ChatGPT уже есть режим Agent, работающий через Linux-терминал и Chromium. Он умеет выполнять задачи в облаке, например создавать презентации с использованием документов и интернет-источников.

По словам источников, браузер OpenAI будет работать на единой системе агента, хотя внешне он, скорее всего, будет похож на привычный Chrome.