​​Браузер со встроенным блокировщиком рекламы Brave достиг 100 млн пользователей

CEO Brave Брендан Айх отметил, что все продукты компании — браузер, поисковая система, другие сервисы и даже рекламная платформа — создаются с учётом защиты личных данных.

Кроме того, Brave Search — «приватная поисковая система» — теперь обрабатывает более 20 миллиардов запросов в год. Для сравнения, в 2021 году было всего 2,3 миллиарда запросов.

Brave известен своими функциями: в том числе встроенной блокировкой рекламы, защитой от трекинга, возможностью отключать JavaScript и cookies и не только.