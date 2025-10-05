Опубликовано 05 октября 2025, 19:301 мин.
Браузер со встроенным блокировщиком рекламы Brave достиг 100 млн пользователей
Браузер Brave, ориентированный на защиту приватности, достиг нового рубежа — 100 миллионов активных пользователей в месяц по состоянию на сентябрь 2025 года. Для сравнения, в 2021 году у Brave было 50 миллионов пользователей.
CEO Brave Брендан Айх отметил, что все продукты компании — браузер, поисковая система, другие сервисы и даже рекламная платформа — создаются с учётом защиты личных данных.
Кроме того, Brave Search — «приватная поисковая система» — теперь обрабатывает более 20 миллиардов запросов в год. Для сравнения, в 2021 году было всего 2,3 миллиарда запросов.
Brave известен своими функциями: в том числе встроенной блокировкой рекламы, защитой от трекинга, возможностью отключать JavaScript и cookies и не только.