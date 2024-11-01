Браузеру Firefox скоро 20 лет. У компании есть для всех «подарок»

Ключевой особенностью этого обновления является блокировка всех сторонних файлов cookie при включенном «строгом режиме». Кроме того, срок действия файлов cookie теперь ограничен 400 днями, а функция «Копировать ссылку без отслеживания сайта» была улучшена для фильтрации большего количества параметров отслеживания, пишут СМИ.

Что касается безопасности, Mozilla устранила 11 уязвимостей в этом обновлении, включая две уязвимости высокого риска. Пользователи с несколькими устройствами теперь могут синхронизировать закладки, открытые вкладки и пароли, с возможностью закрывать вкладки на других устройствах через новую боковую панель.