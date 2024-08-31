Бразилия заблокировала Twitter и пригрозила штрафами в $9000 за обход через VPN

Суд также требует, чтобы Apple удалила X из бразильского App Store. Приложение пока что остается доступным.

X, насчитывающему около 400 миллионов активных пользователей по всему миру, включая 20 миллионов в Бразилии, теперь грозит штраф в размере более 3 миллионов долларов за несоблюдение бразильского законодательства. Кроме того, любому лицу (физическому или юридическому) грозит штраф в размере 9 000 долларов за обход введенных страной ограничений.