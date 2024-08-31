Бразилия заблокировала Twitter и пригрозила штрафами в $9000 за обход через VPN

Опубликовано 31 августа 2024, 12:351 мин.
Бразилия заблокировала Twitter и пригрозила штрафами в $9000 за обход через VPNСуд требует от Apple удалить приложение
Бразилия официально запретила социальную сеть X (бывший Twitter) Илона Маска после его конфликта с верховным судом стран. Запрет был введен после того, как Маск закрыл бразильский офис X и отказался выполнять предписания суда об удалении профилей, якобы распространяющих ложную информацию.
Суд также требует, чтобы Apple удалила X из бразильского App Store. Приложение пока что остается доступным.
X, насчитывающему около 400 миллионов активных пользователей по всему миру, включая 20 миллионов в Бразилии, теперь грозит штраф в размере более 3 миллионов долларов за несоблюдение бразильского законодательства. Кроме того, любому лицу (физическому или юридическому) грозит штраф в размере 9 000 долларов за обход введенных страной ограничений.