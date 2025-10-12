Британцы обвинили Россию во взломе на Jaguar Land Rover

Журналисты утверждают, что хакерская атака нанесла серьёзный экономический ущерб и поставила под угрозу около 200 тысяч рабочих мест. Однако конкретных фактов или источников, подтверждающих причастность России, газета не привела. В публикации отмечается, что это лишь одна из версий, рассматриваемых в ходе расследования.

Telegraph пишет, что из-за масштабов и последствий инцидента британские специалисты заподозрили участие «иностранного государства». При этом официальные представители правительства не предоставили прямых доказательств.

Производственные процессы были временно нарушены, что повлияло и на партнёров Jaguar Land Rover.