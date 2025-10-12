Британцы обвинили Россию во взломе на Jaguar Land Rover

Опубликовано 12 октября 2025, 15:451 мин.
Британцы обвинили Россию во взломе на Jaguar Land RoverЕсть ли доказательства
Британская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором обвинила Россию в кибератаке на автопроизводителя Jaguar Land Rover, пишет Лента.ру. По данным СМИ, из-за инцидента компания была вынуждена приостановить производство более чем на месяц.
Журналисты утверждают, что хакерская атака нанесла серьёзный экономический ущерб и поставила под угрозу около 200 тысяч рабочих мест. Однако конкретных фактов или источников, подтверждающих причастность России, газета не привела. В публикации отмечается, что это лишь одна из версий, рассматриваемых в ходе расследования.
Telegraph пишет, что из-за масштабов и последствий инцидента британские специалисты заподозрили участие «иностранного государства». При этом официальные представители правительства не предоставили прямых доказательств.
Производственные процессы были временно нарушены, что повлияло и на партнёров Jaguar Land Rover.
