Британцы вслед за американцами «испугались» популярности DeepSeek

Опубликовано 30 января 2025, 06:001 мин.
Британцы вслед за американцами «испугались» популярности DeepSeekОтчет ставит под сомнение стратегию Великобритании в области ИИ
DeepSeek, инструмент искусственного интеллекта, разработанный в Китае, быстро обошел ChatGPT в магазине приложений Apple, изменив глобальный ландшафт искусственного интеллекта. В отличие от традиционных моделей ИИ, требующих огромных вычислительных мощностей, DeepSeek предлагает более дешевый и эффективный способ обучения ИИ, делая технологию более доступной для небольших игроков. Теперь, гласи статья The Conversation, перед Великобританией стоит важнейший вопрос: Как она должна реагировать на этот сдвиг в развитии ИИ?
Несмотря на «наличие лучших университетов и опыта в различных отраслях», Великобритания «с трудом поспевает за глобальными конкурентами в области ИИ». Система финансирования в Великобритании медленная и раздробленная, и зачастую предпочтение отдается небольшим, постепенным улучшениям, а не «смелым новым идеям».
Великобритании, пишет автор, необходимо сосредоточиться на «своих сильных сторонах» — финансах, юриспруденции и медицине — и поддержать эти отрасли более эффективным финансированием и стимулами для развития ИИ.
Кроме того, страна должна принять меры, чтобы предотвратить отъезд лучших специалистов в области ИИ в поисках лучших возможностей в других странах.
Источник:The Conversation
Автор:Максим Многословный