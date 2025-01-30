Британцы вслед за американцами «испугались» популярности DeepSeek

Несмотря на «наличие лучших университетов и опыта в различных отраслях», Великобритания «с трудом поспевает за глобальными конкурентами в области ИИ». Система финансирования в Великобритании медленная и раздробленная, и зачастую предпочтение отдается небольшим, постепенным улучшениям, а не «смелым новым идеям».

Великобритании, пишет автор, необходимо сосредоточиться на «своих сильных сторонах» — финансах, юриспруденции и медицине — и поддержать эти отрасли более эффективным финансированием и стимулами для развития ИИ.

Кроме того, страна должна принять меры, чтобы предотвратить отъезд лучших специалистов в области ИИ в поисках лучших возможностей в других странах.