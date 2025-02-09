Британцы захотели запретить использование «более умных, чем человек» ИИ-систем

Опубликовано 09 февраля 2025, 15:451 мин.
Британцы захотели запретить использование «более умных, чем человек» ИИ-системБольшинство британцев поддерживают запрет
Новый опрос показал, что большинство британцев обеспокоены развитием искусственного интеллекта и хотят более жесткого регулирования. Опрос, проведенный YouGov для Control AI, показал, что 87% респондентов поддерживают требование к компаниям, создающим ИИ, доказывать безопасность своих моделей перед выпуском. Кроме того, 60% поддерживают запрет на использование систем ИИ, которые могут превзойти человеческий интеллект.
Опасения растут по мере того, как такие компании, как OpenAI и Google, работают над созданием мощного ИИ. Хотя такой технологии еще не существует, многие технологические лидеры считают, что она может стать реальностью в ближайшее время. Опрос также показал, что 75% британцев хотят принять законы, которые не позволят ИИ выйти из-под контроля, а 63% поддерживают запрет на ИИ, который может самосовершенствоваться без ограничений.
Несмотря на эти опасения, правительство Великобритании откладывает введение норм, касающихся ИИ. Премьер-министр Кейр Стармер вместо этого сосредоточился на использовании ИИ для стимулирования экономики.