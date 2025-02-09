Британцы захотели запретить использование «более умных, чем человек» ИИ-систем

Опасения растут по мере того, как такие компании, как OpenAI и Google, работают над созданием мощного ИИ. Хотя такой технологии еще не существует, многие технологические лидеры считают, что она может стать реальностью в ближайшее время. Опрос также показал, что 75% британцев хотят принять законы, которые не позволят ИИ выйти из-под контроля, а 63% поддерживают запрет на ИИ, который может самосовершенствоваться без ограничений.

Несмотря на эти опасения, правительство Великобритании откладывает введение норм, касающихся ИИ. Премьер-министр Кейр Стармер вместо этого сосредоточился на использовании ИИ для стимулирования экономики.