Британия обвинила Facebook* в предательстве из-за намерения шифровать сообщения

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что было бы «гротескным предательством», если бы компания не учитывала вопросы безопасности детей при внедрении E2EE. The Verge предполагает, что подобные аргументы, вероятно, будут выдвинуты и в США.

Пател утверждает, что многие педофилы используют платформы социальных сетей, такие как Facebook, чтобы обнаруживать детей, преследовать их и подвергать сексуальному насилию». «Очень важно, чтобы правоохранительные органы имели доступ к информации, необходимой им для идентификации детей на этих изображениях и защиты их от подлых хищников», — пишет Пател. Сквозное шифрование же сделает доступ к перепискам затруднительным.