Британские учёные призвали учитывать права детей в проверках возраста в Сети

Ученые утверждают, что цифровые сервисы должны включать конфиденциальность и безопасность с самого начала, чтобы дети могли получить доступ к возрастному контенту без риска. Кроме того, они подчеркивают важность участия детей в разработке этих мер безопасности, позволяя им выражать свои опасения и соблюдать их права.

Профессор Соня Ливингстон отмечает, что цифровые платформы могут способствовать развитию детей, но «должны учитывать их права и избегать чрезмерных ограничений».