Британским юристам сказали прекратить злоупотребление ИИ после фейковых ссылок

Опубликовано 08 июня 2025, 09:451 мин.
Британским юристам сказали прекратить злоупотребление ИИ после фейковых ссылокНа судебные прецеденты
Верховный суд Великобритании обратился к юристам с просьбой срочно остановить неправильное использование искусственного интеллекта (ИИ) в юридической практике Связано это с тем, что в нескольких делах были представлены фальшивые ссылки на судебные решения, которые либо полностью вымышлены, либо содержали поддельные цитаты.
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В одном из крупных дел по иску на 89 миллионов фунтов против Qatar National Bank заявители использовали 45 ссылок на судебные решения, из которых 18 оказались фальшивыми. В другом деле юрист неправомерно ссылался на несуществующие судебные решения пять раз.
Председатель Кингсбенчского отделения, Дама Виктория Шарп, подчеркнула, что подобные ошибки подрывают доверие к судебной системе. Юристам, использующим ИИ, напомнили о необходимости тщательно проверять информацию.