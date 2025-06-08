Британским юристам сказали прекратить злоупотребление ИИ после фейковых ссылок

В одном из крупных дел по иску на 89 миллионов фунтов против Qatar National Bank заявители использовали 45 ссылок на судебные решения, из которых 18 оказались фальшивыми. В другом деле юрист неправомерно ссылался на несуществующие судебные решения пять раз.

Председатель Кингсбенчского отделения, Дама Виктория Шарп, подчеркнула, что подобные ошибки подрывают доверие к судебной системе. Юристам, использующим ИИ, напомнили о необходимости тщательно проверять информацию.