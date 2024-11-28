Брокер данных оставил в открытом доступе более 600 тысяч конфиденциальных файлов

Фаулер неоднократно сообщал о проблеме в течение двух недель, но не получил никакого ответа, несмотря на то, что связался с компанией по нескольким каналам. Хранилище в итоге защитили, но остались риски, поскольку такие данные, особенно в открытом виде, могут послужить основой для фишинга, кражи личных данных и мошеннических атак.

Многие из обнародованных документов содержали глубоко личную информацию, даже сведения об уголовных делах.