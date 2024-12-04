Брокеры данных в США не чурались отслеживать протестующих и военнослужащих

Опубликовано 04 декабря 2024, 15:501 мин.
Брокеры данных в США не чурались отслеживать протестующих и военнослужащихС ними стали бороться
Федеральная торговая комиссия США (FTC) приняла меры против двух американских брокеров данных, Mobilewalla и Gravy Analytics, за незаконный сбор и продажу конфиденциальных данных о местоположении. FTC утверждает, что эти данные использовались для отслеживания людей на протестах, военных базах и в медицинских учреждениях.
Mobilewalla обвиняется в «цифровом профилировании» протестующих во время митингов 2020 года и «попытках раскрыть их расовую принадлежность». Gravy Analytics якобы ежедневно собирала миллиарды сигналов о местоположении и продавала данные федеральным агентствам, включая Министерство внутренней безопасности.
Обеим компаниям было приказано удалить собранные данные и запрещено собирать конфиденциальную информацию в будущем. К ним относится отслеживание на военных базах, в психиатрических клиниках и детских учреждениях. Mobilewalla также сталкивается с ограничениями на покупку данных у рекламных бирж.