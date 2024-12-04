Брокеры данных в США не чурались отслеживать протестующих и военнослужащих

Mobilewalla обвиняется в «цифровом профилировании» протестующих во время митингов 2020 года и «попытках раскрыть их расовую принадлежность». Gravy Analytics якобы ежедневно собирала миллиарды сигналов о местоположении и продавала данные федеральным агентствам, включая Министерство внутренней безопасности.

Обеим компаниям было приказано удалить собранные данные и запрещено собирать конфиденциальную информацию в будущем. К ним относится отслеживание на военных базах, в психиатрических клиниках и детских учреждениях. Mobilewalla также сталкивается с ограничениями на покупку данных у рекламных бирж.