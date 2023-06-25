Будто ничего и не было: Wildberries вернул в продажу товары с символикой «Вагнера»

Однако на другой торговой площадке, Ozon, товары с символикой «Вагнера» по-прежнему недоступны для покупки, передает издание. Ранее компания заявляла, что удалила такие товары с онлайн-витрины из-за жалоб пользователей. Аналогичным образом, на «Яндекс.Маркете» эти товары не представлены – при их поиске на платформе «появляется уведомление об ошибке».

24 июня Wildberries начала скрывать продукцию с брендингом «Вагнер» после того, как ФСБ России возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.