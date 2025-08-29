Будущий российский высокоскоростной поезд будет управляться ИИ

Искусственный интеллект уже разрабатывается и тестируется, отметил Белозеров. По словам руководителя компании, более 20% всех новых разработок для поезда уже испытано, готово к использованию и производится. Сейчас активно проводится сертификация будущего состава.

РЖД заключила контракт с «Уральскими локомотивами» на 12 млрд рублей на создание, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов. Поезда будут состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов и включать четыре класса обслуживания.

Максимальная скорость поезда составит 400 км/ч, а эксплуатационная — 360 км/ч.