Будущий российский высокоскоростной поезд будет управляться ИИ

Опубликовано 29 августа 2025, 23:411 мин.
Будущий российский высокоскоростной поезд будет управляться ИИМаксимальная скорость 400 км/ч
Первый отечественный высокоскоростной поезд для магистрали Москва – Санкт-Петербург в будущем будет полностью автоматизирован и управляться искусственным интеллектом, заявил глава РЖД Олег Белозеров на Международном железнодорожном салоне "Pro//Движение.Экспо", пишет ТАСС.
Искусственный интеллект уже разрабатывается и тестируется, отметил Белозеров. По словам руководителя компании, более 20% всех новых разработок для поезда уже испытано, готово к использованию и производится. Сейчас активно проводится сертификация будущего состава.
РЖД заключила контракт с «Уральскими локомотивами» на 12 млрд рублей на создание, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов. Поезда будут состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов и включать четыре класса обслуживания.
Максимальная скорость поезда составит 400 км/ч, а эксплуатационная — 360 км/ч.