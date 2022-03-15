Будут ли наказывать россиян за публикации в заблокированном Instagram

По словам Хинштейна, пользователь не будет преследоваться за публикации, которые российские власти не сочтут незаконными. «Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие-то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность», — сказал Хинштейн.

Также глава комитета добавил, что в случае необходимости будет разбираться каждая отдельная ситуация.

Напомним, в России с 14 марта соцсеть Instagram заблокирована. Люди сейчас продолжают ею пользоваться через VPN.