Будут ли наказывать россиян за публикации в заблокированном Instagram

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Будут ли наказывать россиян за публикации в заблокированном InstagramПояснил Хинштейн
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, будут ли пользователи нести ответственность за публикации в Instagram после возможного признания этой соцсети экстремистской.
По словам Хинштейна, пользователь не будет преследоваться за публикации, которые российские власти не сочтут незаконными. «Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие-то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность», — сказал Хинштейн.
Также глава комитета добавил, что в случае необходимости будет разбираться каждая отдельная ситуация.
Напомним, в России с 14 марта соцсеть Instagram заблокирована. Люди сейчас продолжают ею пользоваться через VPN.
Источник: Интерфакс