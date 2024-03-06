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Приложения
Опубликовано 06 марта 2024, 18:47
1 мин.

Буквы клавиатуры Google самопроизвольно уменьшились у ряда пользователей

Ни дня без багов?
Странный баг произошел у Gboard, клавиатурой по умолчанию на телефонах Google Pixel. Некоторые пользователи сообщили, что Gboard отображается в виде крошечного окна или с необычно маленьким размером шрифта.

В некоторых случаях вся клавиатура сжимается до миниатюрных размеров, делая ее непригодной для использования. Для других пользователей клавиатура сохраняет свой обычный размер, но размер шрифта сильно уменьшается. Это влияет на все: от букв и цифр на клавишах до значков функций, таких как голосовой ввод, в «полосе предложений». Цифры в правом верхнем углу, необходимые для переключения между языками или доступа к символам, становятся нечитаемыми.

Точная причина остается неясной, но некоторые пользователи сообщают, что проблема появляется после использования Android Auto.

Хотя в настоящее время эта ошибка затрагивает лишь небольшое количество пользователей Pixel, она может быть довольно неприятной для тех, кто с ней столкнулся.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#клавиатура
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#приложение
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#Gboard
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#баги