Бум ИИ всё никак не может привести компаний-разработчиков к стабильной прибыли

В чем проблема? Компании все еще пытаются понять, как монетизировать эти инновации. Одни интегрируют ИИ в более дорогие уровни подписки, другие предлагают "генеративные кредиты", а третьи, как Zoom, предоставляют функции ИИ бесплатно. При этом "терпение" инвесторов заканчивается.

В этом году iShares Expanded Tech-Software Sector ETF показал скромный рост в 3,5 % после 59 %-ного скачка в 2023 году. Напротив, производители аппаратного обеспечения, ориентированные на ИИ, такие как Nvidia и Dell, пережили значительный подъем рынка, причем Nvidia недавно обогнала Microsoft и Apple по рыночной стоимости.

В настоящее время большая часть инвестиций в ИИ направлена на аппаратное обеспечение и облачную инфраструктуру, необходимую для обучения и развертывания моделей. Как отмечает аналитик KeyBanc Джексон Адер, из-за такого смещения расходов традиционные поставщики программного обеспечения, такие как Salesforce, находятся в режиме "выжидания".

Существует опасение, что эффективность ИИ может снизить потребность в человеческом труде, что может привести к замедлению роста программного обеспечения, которое зависит от количества пользователей. Хотя некоторые считают, что ИИ расширит базу пользователей, сделав программное обеспечение более доступным, сроки получения значительной прибыли от ИИ для компаний-разработчиков ПО остаются "неопределенными".