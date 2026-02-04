Бургер Кинг и СДЭК добавили в «белые списки» во время ограничений мобильного интернета в РФ

В новую волну попали в том числе банки ВТБ и ПСБ, службы доставки «СДЭК», «Купер» и «Самокат», а также сеть быстрого питания «Бургер Кинг». Кроме того, в список вошли ряд СМИ (например, ВГТРК, «Звезда», «Коммерсант»), государственные сервисы ФНС и ЖКХ, операторы электронного документооборота, маркетплейс «Мегамаркет» и «Детский мир».

«Белый список», напоминаем, формируется на основе популярности сервисов и предложений органов власти. Ранее в него уже были включены Госуслуги, ключевые государственные сайты, социальные сети, видеосервисы и крупные торговые площадки.