«Бургер Кинг» подала в ФАС на Telegram из-за запрета на рекламу фастфуда

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«Бургер Кинг» подала в ФАС на Telegram из-за запрета на рекламу фастфудаСчитает, что Павел Дуров не должен навязывать своё мнение потребителям
На днях мессенджер Павла Дурова Telegram объявил, что запускает официальную рекламу в приложении. Она оказалась доступна не для всех компаний: во-первых, у неё высокая стоимость размещения, а во-вторых, Telegram не будет рекламировать оружие, наркотики, алкоголь, фастфуд и др. Сеть ресторанов «Бургер Кинг» возмутили правила мессенджера.
«Бургер Кинг» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Компания считает, что Telegram игнорирует права и реальные интересы потребителей, поэтому «БК» настаивает на снятии запрета.
«Если Павел Дуров не ест мясо и не пользуется услугами предприятий быстрого питания — это его личный выбор, однако мы считаем неприемлемым навязывание своего мнения всем потребителям. Мы вынуждены искать решение этой проблемы в правовом поле», — цитируют журналисты директора по маркетингу «Бургер Кинг Россия» Ивана Шестова.
Источник: ТАСС