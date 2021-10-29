«Бургер Кинг» подала в ФАС на Telegram из-за запрета на рекламу фастфуда

«Бургер Кинг» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Компания считает, что Telegram игнорирует права и реальные интересы потребителей, поэтому «БК» настаивает на снятии запрета.

«Если Павел Дуров не ест мясо и не пользуется услугами предприятий быстрого питания — это его личный выбор, однако мы считаем неприемлемым навязывание своего мнения всем потребителям. Мы вынуждены искать решение этой проблемы в правовом поле», — цитируют журналисты директора по маркетингу «Бургер Кинг Россия» Ивана Шестова.