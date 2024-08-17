Business Insider: Apple решением о Patreon нажил себе врагов среди художников

Теперь Patreon стоит перед дилеммой: либо переложить плату на пользователей, подняв цены, либо взять расходы на себя, что нецелесообразно с финансовой точки зрения, пишут эксперты.

Однако существует потенциальный выход из положения. Художники могут направить своих подписчиков на совершение транзакций на сайте Patreon, а не через приложение, что позволит избежать комиссии Apple. Этот подход отражает стратегии, используемые другими платформами, такими как Substack и Netflix, пишут СМИ.