Быстрый интернет в российских поездах, видимо, появится раньше, чем в самолетах

Он объяснил, что поезда легче внедряют новые технологии, так как они менее зависят от сложных стандартов сертификации. Ранее в Минтрансе сообщали, что поезда на высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом будут обеспечены быстрым интернетом. В ведомстве обсуждают количество и расположение вышек связи для покрытия всей трассы.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будут работать зоны, посвящённые инновациям и поддержке российских брендов.