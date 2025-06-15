Быстрый интернет в российских поездах, видимо, появится раньше, чем в самолетах

Опубликовано 15 июня 2025, 13:421 мин.
Быстрый интернет в российских поездах, видимо, появится раньше, чем в самолетахСчитает замминистра транспорта РФ
Высокоскоростной интернет в российских поездах может появиться раньше, чем в самолетах, заявил замминистра транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС перед Петербургским экономическим форумом.
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Он объяснил, что поезда легче внедряют новые технологии, так как они менее зависят от сложных стандартов сертификации. Ранее в Минтрансе сообщали, что поезда на высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом будут обеспечены быстрым интернетом. В ведомстве обсуждают количество и расположение вышек связи для покрытия всей трассы.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будут работать зоны, посвящённые инновациям и поддержке российских брендов.