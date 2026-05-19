Бывшего CEO Google освистали на выступлении за хвалебные слова об ИИ

Опубликовано 19 мая 2026, 16:42
Бывшего CEO Google освистали на выступлении за хвалебные слова об ИИЭрика Шмидта освистали
Экс-глава Google Эрик Шмидт попал в неловкую ситуацию. Во время речи перед выпускниками он их попытался поддержать, но слова об ИИ встретили свистом и недовольством.
Шмидт говорил, что понимает страхи молодого поколения: перед машинами, потерей работы, климатическим кризисом и политическими проблемами. Однако затем он заявил, что молодёжь «поможет формировать ИИ», и добавил: «Если вам не интересна наука — ничего страшного, потому что ИИ коснётся всего остального».
«Самый неудачный момент», как пишут СМИ, наступил, когда Шмидт сказал: «Когда вам предлагают место на ракете, не спрашивайте какое — просто садитесь».