Бывшего главу службы безопасности Twitter уволили из-за «бунта в сфере регулирования»Иск подан
Алан Роза, бывший начальник службы безопасности Twitter, подал иск против Илона Маска, обвинив его в незаконном увольнении. Роза утверждает, что его уволили за сопротивление «крестовому походу» Маска по сокращению расходов, который поставил под угрозу соответствие компании нормам FTC и Европейской комиссии.
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Иск направлен также против советника Маска, Стива Дэвиса, обвиняя его в сокращении основных продуктов, что препятствовало способности Twitter соответствовать требованиям регуляторов после урегулирования спора с FTC. Роза подчеркивает, что Дэвис и Маск якобы пренебрегали постановлением о согласии с FTC, добавляя, что он вызывал беспокойство в юридическом отделе.
Роза утверждает, что Дэвис поспешно сократил бюджет на физическую безопасность на 50%, рискуя нарушить закон. Резкое увольнение Розы из Twitter и отказ в выплате выходного пособия на время расследования добавили к недавним юридическим перипетиям Маска. Отголоски предыдущих юридических баталий, это столкновение добавляет еще один слой к бурному пребыванию Маска в Twitter, предполагая, что внутренние разногласия и проблемы с регуляторами еще далеки от завершения.