Было удалено приложение, что помогало следить за миграционными службами
Apple подверглась критике со стороны бывших топ-менеджеров за удаление приложения ICEBlock, предназначенного для отслеживания агентов ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США), из App Store. В письме главе Apple Тиму Куку, Вайли Ходжес, проработавший в компании более 22 лет, заявил, что решение компании «подрывает ключевые принципы Apple».
Бывшие руководители Apple раскритиковали компанию за «подрыв ключевых принципов»

Ходжес отметил, что раньше считал Apple «непоколебимым защитником пользователей», но удаление ICEBlock заставило сомневаться в этом. По его мнению, компания уступила давлению со стороны правительства США, несмотря на отсутствие доказательств «законного требования к удалению приложения».

Другой бывший сотрудник Apple, Алекс Хоровиц, подчеркнул, что Apple является культурным институтом, который должен отстаивать принципы и свободы. Но каждое «уступление политическому давлению» усиливает тех, кто «стремится централизовать власть», — написал он.

Оба бывших менеджера требуют объяснений от Тима Кука о причинах удаления ICEBlock и о том, имело ли правительство юридические основания для такого запроса.

ICEBlock и другие похожие приложения были удалены после жалобы генерального прокурора США Пэм Бонди, которая утверждала, что приложение «ставит агентов ICE под угрозу». Google также убрала подобные приложения, хотя официального запроса от Министерства юстиции не получала.

