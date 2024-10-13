Бывшие руководители Twitter потребовали у Маска 200 миллионов долларов

Опубликовано 13 октября 2024, 04:301 мин.
Бывшие руководители Twitter потребовали у Маска 200 миллионов долларовВыходного пособия
Бывшие руководители Twitter, включая экс-генерального директора Парага Агравала, требуют от суда инициировать процесс сбора доказательств в своем иске против Илона Маска, утверждая, что они были несправедливо лишены примерно 200 миллионов долларов выходного пособия и других льгот после прихода в Twitter Маска в 2022 году.
Руководители утверждают, что они уже семь месяцев не могут получить доступ к ключевым документам, которые могли бы доказать их право на эти средства. С учетом падения стоимости X на 80% с момента покупки Маском, бывшие руководители опасаются, что их претензии могут быть «поставлены под угрозу».
В своем судебном заявлении они утверждают, что у Маска есть личная неприязнь к ним, особенно к Агравалу.
Руководители просят суд снять временный запрет на сбор доказательств, что позволит им «собрать информацию для своих претензий». Интересно, что, по разным сообщениям, тысячи бывших сотрудников менее высоких должностей, сталкиваются с аналогичными трудностями в получении выходных пособий.
Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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