Бывшие руководители Twitter потребовали у Маска 200 миллионов долларов

Руководители утверждают, что они уже семь месяцев не могут получить доступ к ключевым документам, которые могли бы доказать их право на эти средства. С учетом падения стоимости X на 80% с момента покупки Маском, бывшие руководители опасаются, что их претензии могут быть «поставлены под угрозу».

В своем судебном заявлении они утверждают, что у Маска есть личная неприязнь к ним, особенно к Агравалу.

Руководители просят суд снять временный запрет на сбор доказательств, что позволит им «собрать информацию для своих претензий». Интересно, что, по разным сообщениям, тысячи бывших сотрудников менее высоких должностей, сталкиваются с аналогичными трудностями в получении выходных пособий.