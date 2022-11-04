Бывшие сотрудники Twitter засудят Илона Маска за массовые увольнения

В иске утверждается, что сотрудники не были заранее уведомлены об их увольнении в соответствии как с федеральным законом, так и с законом штата Калифорния. Эти законы требуют, чтобы компании уведомляли сотрудников не менее чем за 60 дней до увольнения.

Ожидается, что Маск сократит примерно половину из 7500 сотрудников Twitter, чтобы сократить расходы компании.