Бывший бастионом самовыражения и знаний Интернет теперь тонет в ИИ-контенте

То, что было центром подлинного человеческого самовыражения и общения, тонет в контенте, генерируемом искусственным интеллектом, а алгоритмы выдают бездушный, повторяющийся материал. Спамеры наводнили почтовые ящики и ленты социальных сетей, используя инфраструктуру Интернета для обманных махинаций.

По прогнозам, к 2026 году 90% интернет-контента будет генерироваться искусственным интеллектом, что «поставит под вопрос саму суть интернета».

Для спасения Интернета необходимо, чтобы технологические компании несли ответственность за распознавание контента, созданного искусственным интеллектом, и применяли меры по борьбе со спамом.

Борьба за сохранение «души» Интернета - это борьба за человеческое творчество, связь и индивидуальность против надвигающейся угрозы ИИ, генерирующего мусор и спам. Поскольку Интернет рискует превратиться в бездушную пустошь, авторы статьи призывают к созданию цифрового пространства, в котором «воспевается и защищается человеческая уникальность и творчество».