Бывший бастионом самовыражения и знаний Интернет теперь тонет в ИИ-контенте

Бывший бастионом самовыражения и знаний Интернет теперь тонет в ИИ-контентеНо можно ли что-то с этим сделать
Интернету, некогда представлявшему собой разнообразный ландшафт свободы самовыражения и творчества, угрожает растущая опасность со стороны хлама, повторного контента, генерируемого искусственным интеллектом, и неустанных спамеров, гласит новая статься на HackerNoon.
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То, что было центром подлинного человеческого самовыражения и общения, тонет в контенте, генерируемом искусственным интеллектом, а алгоритмы выдают бездушный, повторяющийся материал. Спамеры наводнили почтовые ящики и ленты социальных сетей, используя инфраструктуру Интернета для обманных махинаций.
По прогнозам, к 2026 году 90% интернет-контента будет генерироваться искусственным интеллектом, что «поставит под вопрос саму суть интернета».
Для спасения Интернета необходимо, чтобы технологические компании несли ответственность за распознавание контента, созданного искусственным интеллектом, и применяли меры по борьбе со спамом.
Борьба за сохранение «души» Интернета - это борьба за человеческое творчество, связь и индивидуальность против надвигающейся угрозы ИИ, генерирующего мусор и спам. Поскольку Интернет рискует превратиться в бездушную пустошь, авторы статьи призывают к созданию цифрового пространства, в котором «воспевается и защищается человеческая уникальность и творчество».