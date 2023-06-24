Бывший директор App Store раскритиковал внутренние процессы магазина

Он раскритиковал Apple за то, что она не доработала руководство с течением времени и даже ввела больше серых зон в переписанном в 2017 году документе. Шумейкер также высказался против 30-процентной комиссии App Store, заявив, что она имела смысл в 2009 году, но больше не оправдывает себя.

Шумейкер предположил, что если изменения не будут внесены, может потребоваться вмешательство суда.