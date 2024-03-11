Бывший гендиректор Activision Бобби Котик захотел купить TikTok

На протяжении многих лет законодатели США выражали обеспокоенность по поводу китайского владения TikTok, опасаясь обмена данными с китайским правительством и потенциального манипулирования мнением американцев. На этой неделе ситуация изменилась, новый закон обяжет ByteDance, пекинскую материнскую компанию TikTok, продать американское подразделение приложения в ограниченные сроки или соцсеть будет заблокирована в стране. Неожиданная скорость продвижения законопроекта, похоже, удивила TikTok, который следил за его развитием, не ожидая такого быстрого развития событий. Теперь, столкнувшись с потенциальным запретом, TikTok рассматривает два пути предотвращения принятия законопроекта — обращение в Сенат и судебный спор на основании Первой поправки.

Между тем, перспектива принудительной продажи привлекла американских технологических гигантов. Такие медиа- и технологические титаны, как Бобби Котик, бывший генеральный директор Activision, выразили заинтересованность в приобретении TikTok. Сообщается, что Котик ищет партнеров, которые могли бы привлечь сотни миллиардов долларов, необходимых для такого масштабного приобретения.

Судьба законопроекта зависит от Сената. В то время как одни сенаторы выражают беспокойство по поводу китайской собственности, другие выступают против вмешательства государства в бизнес и выражают опасения по поводу последствий для свободы слова.