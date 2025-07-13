Бывший глава Intel представил тест для оценки «человечности» ИИ

Вместе с компанией Gloo, специализирующейся на технологиях в сфере «веры и духовности», Гелсингер запустил проект под названием Flourishing AI (FAI). Это специальный тест, который проверяет, насколько ИИ способен поддерживать идеи «процветающего человечества».

Основой FAI стал крупный опрос The Global Flourishing Study, проведённый Гарвардом и Университетом Бэйлора, в котором изучались факторы, влияющие на благополучие людей по всему миру.

FAI включает 7 ключевых тем:

Характер и добродетели

Близкие отношения

Счастье и удовлетворённость жизнью

Цель и смысл

Физическое и психическое здоровье

Финансовая стабильность

Вера и духовность (добавлена Gloo)

Гелсингер отметил, что всегда интересовался тем, как технологии могут сочетаться с верой и нравственными ценностями.