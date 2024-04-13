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Опубликовано 13 апреля 2024, 09:00
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Бывший инженер Microsoft осудил Windows 11, назвав ее «комически плохой»

И "недоработанной"
Пользователи Windows 11 не раз заявляли о проблемах с производительностью системы, несмотря на якобы строгие требования к аппаратному обеспечению. Бывший инженер Microsoft Энди Янг присоединяется к критикам, отмечая медлительность даже на высокопроизводительных машинах.
Бывший инженер Microsoft осудил Windows 11, назвав ее «комически плохой»
© Ferra

Хотя Microsoft утверждает, что более строгие требования повышают безопасность, пользователи с мощными процессорами и твердотельными накопителями все равно испытывают задержки, особенно в меню «Пуск». Янг подчеркивает, что Windows 11 кажется недоработанной, и обвиняет такие факторы, как навязчивая реклама в разделе «Рекомендуемые», в потенциальном влиянии на производительность. «Меню „Пуск“ в Windows 11 до комичного плохое», — пишет от на своей странице в экс-Twitter.

Пока неясно, будет ли предстоящая версия Windows 11 24H2 устранять эти проблемы. В инсайдерских сборках по-прежнему наблюдаются проблемы с производительностью. Интересно, что пользователи находили обходные пути с помощью твиков и даже использовали ошибки для временного увеличения производительности.

Источник:NeoWin
Автор:Максим Многословный
Теги:
#критика
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#WINDOWS
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#Microsoft