Бывший инженер Microsoft осудил Windows 11, назвав ее «комически плохой»

Хотя Microsoft утверждает, что более строгие требования повышают безопасность, пользователи с мощными процессорами и твердотельными накопителями все равно испытывают задержки, особенно в меню «Пуск». Янг подчеркивает, что Windows 11 кажется недоработанной, и обвиняет такие факторы, как навязчивая реклама в разделе «Рекомендуемые», в потенциальном влиянии на производительность. «Меню „Пуск“ в Windows 11 до комичного плохое», — пишет от на своей странице в экс-Twitter.

Пока неясно, будет ли предстоящая версия Windows 11 24H2 устранять эти проблемы. В инсайдерских сборках по-прежнему наблюдаются проблемы с производительностью. Интересно, что пользователи находили обходные пути с помощью твиков и даже использовали ошибки для временного увеличения производительности.