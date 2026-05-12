Бывший научный руководитель OpenAI обвинил Сэма Альтмана в систематической лжи

Суцкевер рассказал, что хотел уволить Альтмана задолго до внезапной смены руководства в ноябре 2023 года. Альтман, по версии Суцкевера, «подрывал работу компании и настраивал руководителей друг против друга».

Также Суцкевер опроверг утверждение Маска, что OpenAI обещала навсегда оставаться некоммерческой организацией. «Я не давал такого обещания. Миссия OpenAI важнее, чем форма собственности».

Ещё одно «откровение»: на время отстранения Альтмана совет директоров обсуждал возможное слияние OpenAI с конкурентом Anthropic. Суцкеверу эта идея не понравилась, и в итоге он подписал петицию сотрудников за возвращение Альтмана, назвав это «шагом отчаяния», чтобы компанию не разрушили.

Сам иск Маска требует отставки Альтмана и компенсации до $ 150 млрд.