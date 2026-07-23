Уинтерс регулярно испытывал головокружение и скачки давления, в 2025 году он обратился к ChatGPT-4o за объяснением симптомов. По его словам, чатбот назвал эти признаки «несерьёзными» и посоветовал «оставаться дома и больше лежать». По словам истца, бот заявил, мол, нужно «пережить ещё 8−10 таких приступов, чтобы состояние стало поводом для беспокойства». Экс-пастор последовал этому совету.

Через пару недель у Уинтерса случилась массивная тромбоэмболия лёгочной артерии, что едва не привело к смерти. Врач, который его лечил, связал приступ с… малоподвижностью, рекомендованной чатботом.

В тот же злополучный день, кстати, Уинтерс вновь спросил ChatGPT, стоит ли ему ехать в больницу. Ответ бота якобы упоминул его религиозные убеждения и не дал чёткой рекомендации обратиться к врачу.

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