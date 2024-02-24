Бывший сотрудник Gizmodo притворился ботом и тайно следил за рабочим чатом

Том Маккей, ранее работавший в Gizmodo, подробно описал свою сложную схему в бывшем Twitter (X), поделившись скриншотами своего «Slackbot-аккаунта».

Для тех, кто не знаком с тонкостями корпоративного мессенджера Slack, Slackbot — это постоянно присутствующий полезный бот платформы. Он помогает выполнять такие задачи, как установка напоминаний, поиск паролей к Wi-Fi и уведомление пользователей.

После ухода из Gizmodo Маккей решил устроить легкомысленный розыгрыш. Он заменил фотографию своего профиля на измененную версию иконки Slackbot с немного более ворчливым выражением лица. Но настоящей хитростью стало изменение имени пользователя — на «Slackbot». Slack не разрешает дублировать имена пользователей. Однако Маккей нашел обходной путь, использовав символ Юникода, визуально напоминающий букву «o» в слове «Slackbot». Это тонкое изменение позволило обойти ограничение системы.

Обман Маккея позволил его учетной записи оставаться активной в течение нескольких месяцев, избежав обычного процесса удаления для бывших сотрудников. Он даже отправлял игривые сообщения в образе, например «Факт дня от Slackbot: Привет, я Slackbot! Это факт. Удачного дня».