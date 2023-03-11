Бывший сотрудник TikTok: не получится закрыть доступ Китаю к данным пользователей

Информатор рассказал в интервью The Washington Post, что план компании по обеспечению защиты данных американских пользователей от китайских сотрудников потребуется как минимум “полной перестройки" работы приложения.

По словам информатора, он работал в компании около шести месяцев до начала 2022 года в качестве руководителя подразделения в команде TikTok по обеспечению безопасности. Часть этой работы, по его словам, заключалась в том, что он должен был знать, кто из сотрудников имеет доступ к определенным инструментам и данным пользователей.

Он утверждает, что был уволен после того, как высказал свои опасения по поводу конфиденциальности данных.