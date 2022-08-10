Бывший сотрудник Twitter осужден за шпионаж в пользу Саудовской Аравии

Ранее Абуаммо работал в Twitter менеджером по медиа-партнерству и помогал известным деятелям Ближнего Востока и Северной Африки продвигать свои аккаунты. Однако он воспользовался своим положением, чтобы получить доступ к адресам электронной почты, номерам телефонов и датам рождения пользователей, критически настроенных по отношению к правительству Саудовской Аравии. Затем Абуаммо передавал эту информацию саудовским чиновникам в период с ноября 2014 года по май 2015 года и получал взамен “подарки”.

В 2019 году Министерство юстиции предъявило Абуаммо и еще одному бывшему сотруднику Twitter Али Альзабараху обвинения в шпионаже. Позднее, в 2020 году, ведомство расширило эти обвинения, включив в них третьего человека, Ахмеда Альмутаири, который якобы координировал эту схему. И Альмутаири, и Альзабара по-прежнему разыскиваются правительством США.

Абуаммо грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Twitter отказался от комментариев.