Бывший технический директор OpenAI запустил ИИ-стартап

Мурати возглавит стартап в качестве генерального директора, вместе с бывшими исследователями OpenAI Джоном Шульманом (главный научный сотрудник) и Барретом Зофом (технический директор). Thinking Machines Lab планирует разрабатывать продвинутые модели ИИ, которые будут работать «в сотрудничестве с пользователями», уделяя особое внимание таким областям, как наука и программирование.

Компания подчеркивает основные недостатки ИИ, включая ограниченное понимание общественностью и трудности в настройке. Кроме того, компания уделяет приоритетное внимание безопасности, работая над предотвращением злоупотреблений и распространяя «лучшие практики ответственной разработки ИИ».