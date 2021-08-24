Приложения
Сегодня в 20:36

Центробанк потребовал у российских банков чинить сбои приложений в течение 30 минут

На восстановление работы некоторых процессов также будет выделяться не более 2 часов
LIFE сообщил о введении нового документа, который может начать действовать с начала октября 2022 года.
Центробанк потребовал у российских банков чинить сбои приложений в течение 30 минут

На сайте Центробанка, пишет корреспондент издания, появился проект положения, которое ограничивает время работы банков над устранением сбоев. Согласно документу, максимум до получаса будут восстанавливать крупнейшие банки доступ клиентов к процессам, связанным с биометрическими и персональными данными.

Центробанк потребовал у российских банков чинить сбои приложений в течение 30 минут

Кроме того, не более двух часов должно уйти у всех банков России на устранение в приложении ошибок при переводах, открытии счетов, идентификации по личным данным и других операций. Всего их перечислено в соглашении более 10.

Вместе с тем банки будут обязаны передавать всю информацию о сбоях, принятых для их устранения решениях и планируемых действиях, а также ежегодно оценивать уровень безопасности системы операций с учётом всех требований. Наиболее крупные из них при этом также будут организовывать мероприятия по противодействию кибератакам, создавать сценарии подобных преступлений, проводить учения и поддерживать связь с Банком России.