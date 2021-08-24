Центробанк потребовал у российских банков чинить сбои приложений в течение 30 минут

Кроме того, не более двух часов должно уйти у всех банков России на устранение в приложении ошибок при переводах, открытии счетов, идентификации по личным данным и других операций. Всего их перечислено в соглашении более 10.

Вместе с тем банки будут обязаны передавать всю информацию о сбоях, принятых для их устранения решениях и планируемых действиях, а также ежегодно оценивать уровень безопасности системы операций с учётом всех требований. Наиболее крупные из них при этом также будут организовывать мероприятия по противодействию кибератакам, создавать сценарии подобных преступлений, проводить учения и поддерживать связь с Банком России.