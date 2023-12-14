Цензура начинается с малого: Threads* от авторов Instagram* вводит проверку фактов

Ожидается, что функция будет запущена в начале следующего года, и пользователи увидят, как сторонние партнеры по проверке фактов отмечают и проверяют контент. Приложение будет расширять возможности пользователей, позволяя им настраивать свой опыт, регулируя уровень «понижения на проверенном фактами контенте» в своих лентах. Моссери подчеркнул, что пользовательские предпочтения из Instagramбудут перенесены в Threads.

Поскольку в преддверии выборов в США растет обеспокоенность по поводу дезинформации, платформы социальных сетей вынуждены усилить модерацию контента. Threads* не позиционирует себя как основной источник новостей, но все равно намерена более жестко контролировать контент.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена