Cerebras представила самый быстрый в мире движок для выводов ИИ

Этот прорыв сопровождается конкурентоспособной ценовой моделью, начиная всего с 10 центов за миллион токенов. Отличительной особенностью Cerebras Inference является способность поддерживать точность без ущерба для скорости, пишут СМИ. В отличие от других решений, которые могут снижать точность для ускорения обработки, Cerebras остается в 16-битной области на протяжении всего цикла вычислений, обеспечивая разработчикам быстрое получение высококачественных результатов.

Cerebras Inference, доступный в версиях Free, Developer и Enterprise, способен произвести прорыв в разработке ИИ, особенно в приложениях, требующих обработки в реальном времени или в больших объемах, отмечает Geeky-Gadgets.

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