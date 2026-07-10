Character. ai запустила «мини-сериалы», где зрителям дают пообщаться с героями

На старте доступны три проекта: романтическая история «Последнее лето» о друзьях перед расставанием после школы, мистический хоррор «Ночная игра» с опасной карточной игрой и приключенческий боевик «Падение Эдема» о людях, попавших внутрь видеоигры.

После просмотра зрители старше 18 лет могут начать диалог с персонажами и сами разыгрывать новые сцены в этом «мире».

Все сериалы сняты собственной студией Character.ai с использованием генеративного ИИ. В будущем компания хочет дать пользователям инструменты, чтобы они сами могли создавать подобные мини-сериалы. Также в планах выпуск аудиодрам и книг.