Character. ai запустила «мини-сериалы», где зрителям дают пообщаться с героями

Опубликовано 10 июля 2026, 22:501 мин.
Character. ai запустила «мини-сериалы», где зрителям дают пообщаться с героямиЭкспериментальный формат
Character.ai, платформа для создания чатботов-персонажей, представила формат мини-сериалов под названием «c.ai Series». Каждая серия длится около одной-двух минут. А потом с местными «героями» можно пообщаться.
© Character.ai
На старте доступны три проекта: романтическая история «Последнее лето» о друзьях перед расставанием после школы, мистический хоррор «Ночная игра» с опасной карточной игрой и приключенческий боевик «Падение Эдема» о людях, попавших внутрь видеоигры.
После просмотра зрители старше 18 лет могут начать диалог с персонажами и сами разыгрывать новые сцены в этом «мире».
Все сериалы сняты собственной студией Character.ai с использованием генеративного ИИ. В будущем компания хочет дать пользователям инструменты, чтобы они сами могли создавать подобные мини-сериалы. Также в планах выпуск аудиодрам и книг.
Источник:variety
Автор:Максим Многословный
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