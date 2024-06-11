Часть активов Qiwi продадут Т-банку (бывший Тинькофф)

Ранее роль Qiwi заключалась в предоставлении банковской инфраструктуры и финансирования для поддержки развития ROWI. Однако в силу сложившихся обстоятельств группа больше не может предоставлять эти услуги. Сделка будет завершена после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), коммерческие условия не разглашаются. Несмотря на приобретение, факторинговая группа ROWI сохранит автономию и продолжит свою деятельность.

С 2018 года ROWI обслужила более 27 000 клиентов, пишет издание. После отзыва банковской лицензии Qiwi столкнулась с трудностями в выполнении финансовых обязательств, что привело к техническому дефолту при выкупе облигаций. Однако компании удалось выкупить 8,3 млн облигаций, выйдя из дефолта.