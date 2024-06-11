Опубликовано 11 июня 2024, 23:30
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Часть активов Qiwi продадут Т-банку (бывший Тинькофф)Т-Банк приобретает факторинговые компании QIWI
Т-Банк (экс-Тинькофф) приобретет контрольный пакет акций факторинговых компаний Qiwi — ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии. Этот шаг позволит Qiwi погасить обязательства по облигациям на сумму 8 млрд рублей после отзыва лицензии на осуществление банковских операций, пишет «Коммерсантъ».
Ранее роль Qiwi заключалась в предоставлении банковской инфраструктуры и финансирования для поддержки развития ROWI. Однако в силу сложившихся обстоятельств группа больше не может предоставлять эти услуги. Сделка будет завершена после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), коммерческие условия не разглашаются. Несмотря на приобретение, факторинговая группа ROWI сохранит автономию и продолжит свою деятельность.
С 2018 года ROWI обслужила более 27 000 клиентов, пишет издание. После отзыва банковской лицензии Qiwi столкнулась с трудностями в выполнении финансовых обязательств, что привело к техническому дефолту при выкупе облигаций. Однако компании удалось выкупить 8,3 млн облигаций, выйдя из дефолта.